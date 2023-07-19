В Пермском крае скончалась школьница, которую изнасиловали и подожгли

В пермской больнице имени Гринберга скончалась девочка, которую изнасиловали и подожгли, сообщает 59.ru.
Сотрудники железной дороги нашли ее со страшными ожогами на станции Чад Пермского края 8 июля. По информации Следственного комитета, расправу над девочкой учинил ее парень.
Как считают следователи, 16-летняя школьница в ночь на 8 июля пришла в гости к приятелю, они выпили алкоголь, и между ними произошел конфликт на неуточненной почве. В результате этого он избил ее, облил горючей жидкостью и поджег.
По словам сотрудника железной дороги, ссылающегося на медиков, девочку изнасиловали, горючую жидкость залили ей в рот и в район половых органов, чтобы скрыть следы. Подросток получила ожоги 90% тела.
Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы, так как парню нет 18 лет. Сейчас он находится в СИЗО.
Местные жители обратились к следователям с петицией на Change.org, сейчас там больше 15 тыс. подписей. В тексте обращения говорится, что к издевательству могут быть причастны еще двое друзей подозреваемого.