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В Пермском крае скончалась школьница, которую изнасиловали и подожгли

Максим Саблин
Сегодня в 14:38

В пермской больнице имени Гринберга скончалась девочка, которую изнасиловали и подожгли, сообщает 59.ru.

Сотрудники железной дороги нашли ее со страшными ожогами на станции Чад Пермского края 8 июля. По информации Следственного комитета, расправу над девочкой учинил ее парень.

Как считают следователи, 16-летняя школьница в ночь на 8 июля пришла в гости к приятелю, они выпили алкоголь, и между ними произошел конфликт на неуточненной почве. В результате этого он избил ее, облил горючей жидкостью и поджег.

По словам сотрудника железной дороги, ссылающегося на медиков, девочку изнасиловали, горючую жидкость залили ей в рот и в район половых органов, чтобы скрыть следы. Подросток получила ожоги 90% тела.

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Максимальное наказание может составить до 10 лет лишения свободы, так как парню нет 18 лет. Сейчас он находится в СИЗО.

Местные жители обратились к следователям с петицией на Change.org, сейчас там больше 15 тыс. подписей. В тексте обращения говорится, что к издевательству могут быть причастны еще двое друзей подозреваемого.

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Следственный комитет
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