В Русском музее отменили уже установленную выставку Тимура Новикова

«Это ясный и показательный жест со стороны новой держиморды Аллы Маниловой (вспоминаем эту нарицательную фамилию из лексики Гоголя). <…> Далеко не все из нас планировали быть ярыми противниками правящей власти, но история уже делает это за нас, даже через такие, казалось бы, далекие от real politic жесты», — заявляет Пиликин.