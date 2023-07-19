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В Русском музее отменили уже установленную выставку Тимура Новикова

Виктория Шанина
Сегодня в 14:20

Руководство Русского музея отменило выставку «Клин Новикова», открытие которой было запланировано на 19 июля. Об этом в своем фейсбуке* сообщила искусствоведка Ольга Хорошилова.

Информацию «Бумаге» подтвердили в отделе рекламы музея, не уточнив причины. По словам Хорошиловой, это было сделано «по личному распоряжению директора» Аллы Маниловой.

Художник Дмитрий Пиликин на своей странице в фейсбуке пишет, что Манилова «лично опечатала залы с уже смонтированной экспозицией и запретила открытие выставки».

«Это ясный и показательный жест со стороны новой держиморды Аллы Маниловой (вспоминаем эту нарицательную фамилию из лексики Гоголя). <…> Далеко не все из нас планировали быть ярыми противниками правящей власти, но история уже делает это за нас, даже через такие, казалось бы, далекие от real politic жесты», — заявляет Пиликин.

25 апреля в Русском музее сменилось руководство — на должность директора, которую 35 лет занимал Владимир Гусев, пришла Алла Манилова — бывшая вице-губернатор Петербурга и замминистра культуры. Сам Гусев занял пост президента музея.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Тимур НовиковАлла МаниловаОльга ХорошиловаДмитрий ПиликинВладимир Гусев
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