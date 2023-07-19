«Рыба Судного дня»: как твиттер полюбил сельдяного короля

В твиттере завирусилась «рыба Судного дня». Всплывший на поверхность ремнетел подарил твиттеру мем про предвестника масштабных катаклизмов.
Два аккаунта с десятками тысяч подписчиков запостили почти идентичную новость про найденного у берегов Тайваня 17-метрового сельдяного короля. По их утверждению, появление рыбы предвещает разрушения, цунами и землетрясения.
Их подписчики отнеслись к рыбе с иронией. По мнению авторов популярных комментариев, король действительно выглядит внушительно, но, скорее всего, сулит лишь много вкусной еды и консервов. Впрочем, на самом деле в пищу его не употребляют.
Часть пользователей отнеслась к вылову редкой рыбины скептично. Они объясняют, что дело может быть в подземных толчках и движении тектонических плит. Хотя такие глубоководные появляются в новостях не в первый раз, пока никаких катаклизмов не наблюдается.
Впрочем, ремнетелу даже не нужно чувствовать угрозу, чтобы решиться покинуть зону обитания. По словам морского биолога с биологической станции МГУ Александра Семенова в комментарии Business FM, они всплывают с километровой глубины, чтобы питаться, а в теле могут копиться паразиты. «На самом деле это чушь, просто так совпадает, потому что их может вынести более сильными волнами. Но они всплывают и сами, их видят и встречают в наши дни все чаще, но не потому что мир становится катастрофичнее», — считает он.
Другая часть твиттера увидела в новости про рыбу копипасту, которой можно описать состояние российских рек, ведь в них тоже можно найти много удивительного.
С другой стороны, зачем «рыбе Судного дня» останавливаться только на водоемах? Она достаточно длинная, чтобы заменить пропавший мусоропровод в подъезде, попасть на полки магазинов, напугать японцев или заполнить место в студенческом дипломе.