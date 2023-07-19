«Рыба Судного дня»: как твиттер полюбил сельдяного короля

Впрочем, ремнетелу даже не нужно чувствовать угрозу, чтобы решиться покинуть зону обитания. По словам морского биолога с биологической станции МГУ Александра Семенова в комментарии Business FM, они всплывают с километровой глубины, чтобы питаться, а в теле могут копиться паразиты. «На самом деле это чушь, просто так совпадает, потому что их может вынести более сильными волнами. Но они всплывают и сами, их видят и встречают в наши дни все чаще, но не потому что мир становится катастрофичнее», — считает он.