Из‑за пожара на полигоне в Крыму перекрыли трассу «Таврида». Образовалась очередь из 13,5 тыс. машин

На полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. Власти перекрыли трассу «Таврида», которая соединяет Крымский мост с Севастополем, пишет в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Из зоны, прилегающей к полигону, эвакуируют жителей четырех населенных пунктов. Это примерно 2 тыс. человек.
Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет, заявляет Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь в пунктах временного размещения.
«Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — обещает глава Крыма.
По данным ТАСС, в связи с ЧП на полигоне порядка 13,5 тыс. автомобилей попало в очередь на территории сухопутного коридора в ДНР. По словам Дениса Пушилина, очередь уже ликвидирована.