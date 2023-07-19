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Из‑за пожара на полигоне в Крыму перекрыли трассу «Таврида». Образовалась очередь из 13,5 тыс. машин

Виктория Шанина
Сегодня в 09:40

На полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар. Власти перекрыли трассу «Таврида», которая соединяет Крымский мост с Севастополем, пишет в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Из зоны, прилегающей к полигону, эвакуируют жителей четырех населенных пунктов. Это примерно 2 тыс. человек.

Причины возгорания устанавливаются, пострадавших нет, заявляет Аксенов. Эвакуированным жителям оказывается помощь в пунктах временного размещения.

«Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки», — обещает глава Крыма.

По данным ТАСС, в связи с ЧП на полигоне порядка 13,5 тыс. автомобилей попало в очередь на территории сухопутного коридора в ДНР. По словам Дениса Пушилина, очередь уже ликвидирована.

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Сергей АксеновДенис Пушилин
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