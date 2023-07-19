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iPhone первого поколения продали на аукционе за 190 тыс. долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 08:42

Аукционный дом LCG Auctions продал смартфон iPhone первого поколения на 4 ГБ продан на акукционе за 190 тыс. долларов. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов торгов.

LCG Auctions называет смартфон «Святым Граалем» из‑за его «чрезвычайной редкости». Он поступил в продажу вместе с 8-гигабайтной моделью, но большинство покупателей предпочли переплатить 100 долларов за удвоенный объем памяти, поэтому выпуск iPhone на 4 ГБ довольно быстро сняли с продажи.

Кроме того, смартфон даже не распакован, поэтому находится в идеальном состоянии. «Практически безупречная по поверхности и краям, герметичная заводская упаковка с оригинальными швами», — описывает лот аукционный дом.

Первоначальной ставкой было 10 тыс. долларов, а продавцы рассчитывали выручить от 50 тыс. до 100 тыс. долларов. На покупку смартфона было подано 28 заявок.

Как отмечает AP, итоговая сумма продажи почти в 380 раз превышает изначальную цену первого iPhone. В 2007 году он оказался на полках магазинов с ценой в 499 долларов.

Кроме того, это рекордная цена для смартфона. В 2022 году iPhone той же модели, но на 8 ГБ, ушел с молотка за 39 тыс. долларов, а в феврале этого года — за 63 тыс.

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