Маргарет Этвуд, Сьюзен Коллинз и еще более 8000 писателей выступили против использования их книг ИИ

Более 8000 писателей, среди которых Маргарет Этвуд и Сьюзен Коллинз, выступили против использования их произведения для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщил Hypebeast.
Авторы подписали письмо, в котором требуют вознаграждения за использование их книг при совершенствовании ИИ. Также они выражают несогласие с тем, что некоторые технологии позволяют копировать их авторский стиль письма.
Письмо писателей адресовали руководителю OpenAI Сэму Альтману, главе Alphabet Сундару Пичаи, Марку Цукербергу, Эмаду Мостаку из Stability AI, Арвинду Кришне из IBM и Сатье Наделле из Microsoft.
«Технологии генеративного искусственного интеллекта, построенные на больших языковых моделях, обязаны своим существованием нашим трудам», — заявили в документе авторы.
Они призвали защитить авторское право и компенсировать использование сочинений писателей, без которых, по их мнению, «искусственный интеллект был бы банальным и крайне ограниченным».
«В результате внедрения наших текстов в ваши системы генеративный ИИ угрожает нанести ущерб нашей профессии, наводнив рынок посредственными, написанными машинами книгами, рассказами и журналистикой, основанной на нашей работе», — отметили авторы письма.