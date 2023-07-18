В СПбГУ первокурсницу вызвали на заседание комиссии по этике из‑за поддержки отчисленных студентов

В Санкт-Петербургском государственном университете первокурсницу исторического факультета Александру Зайцеву вызвали на заседание комиссии по этике из‑за поддержки отчисленных студентов. Об этом сообщили на сайте вуза.
Девушка, как отметили в СПбГУ, опубликовала в соцсетях сообщение, в котором называет отчисление семерых учащихся «подлым и совершенно несправедливым» поступком. Причину этого она видит в их позиции относительно военных действий на территории Украины.
В том же посте студентка заявила, что займет пост главного редактора студенческого издания «Студень». В вузе онлайн-газету назвали «страничкой в социальной сети „ВКонтакте“», к которой СПбГУ не имеет отношения.
«Не обещаю следовать старому курсу. Когда с факультета отчисляют за миролюбие, <…> неправильно как ни в чем не бывало писать только о расписании экзаменов», — подчеркнула Зайцева.
Первокурсница также добавила, что «редакция продолжит как злить всех, кто высокому статусу универсанта все еще по какой‑то причине соответствует, так и радовать тех, кто от подобной чести был избавлен».
Представители университета обратили внимание на, по их мнению, «недопустимый тон и выражения» Зайцевой. «Такое не может позволить себе ни один уважающий себя корреспондент», — указали они. Также в СПбГУ прокомментировали отчисления студентов.
«Все они приняли участие в заседании Комиссии по этике и, несмотря на имеющиеся в распоряжении Комиссии факты и свидетельства, единогласно уверяли, что никаких неприемлемых для студента Санкт-Петербургского университета действий и поступков они не совершали и о многом, о чем шла речь, вообще ничего не знают и не слышали. Вот таковы их „принципы“», — заявили в вузе.
По словам комиссии по этике СПбГУ, Зайцева неоднократно «продемонстрировала свое откровенно негативное отношение к университету» и допускала в прошлом «неуважительные высказывания в адрес преподавателей» на странице «Студня».
В связи с этим девушку признали нарушившей Кодекс универсанта, а ее поведение посчитали «несовместимым с высоким статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета».
В ответ Александра Зайцева потребовала доказательства неприемлемого поведения отчисленных студентов и назвала выводы комиссии о себе «стандартными обвинениями».
«Дескать, я не позаботилась о репутации СПбГУ. Но неужто пост в соцсетях и коротенькое интервью бьёт по репутации „одного из ведущих вузов страны“ больше, чем разваливающиеся общежития, критически низкий уровень преподавания и постыдные отчисления?» — написала девушка.