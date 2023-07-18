В СПбГУ первокурсницу вызвали на заседание комиссии по этике из‑за поддержки отчисленных студентов

«Все они приняли участие в заседании Комиссии по этике и, несмотря на имеющиеся в распоряжении Комиссии факты и свидетельства, единогласно уверяли, что никаких неприемлемых для студента Санкт-Петербургского университета действий и поступков они не совершали и о многом, о чем шла речь, вообще ничего не знают и не слышали. Вот таковы их „принципы“», — заявили в вузе.