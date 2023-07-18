Крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды

Крупнейший в мире айсберг А23а начал активный дрейф вдоль берегов Антарктиды после более чем 30 лет после откола от ледника. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).
Ученые зафиксировали, что айсберг в данный момент двигается со скоростью более 150 км в месяц. Он направляется по направлению к морю Уэдделла в Южном океане. Площадь айсберга оценивают в примерно 4170 квадратных метров.
А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году вместе с двумя другими гигантскими айсбергами, на одном из которых располагалась сезонная база Дружная-1. Образование айсбергов заметил океанолог Владимир Бессонов.
После этого ААНИИ начал наблюдения за перемещением айсбергов. Площадь А23а, как выяснили ученые, превышает площадь Санкт-Петербурга в более чем два раза. Долгое время он разворачивался на одном месте, показывая незначительный дрейф.
Теперь же будущее айсберга, по словам ученых, «зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов». «Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», — написали представители ААНИИ.