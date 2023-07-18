Крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать вдоль берегов Антарктиды

Теперь же будущее айсберга, по словам ученых, «зависит от многих факторов: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов». «Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году», — написали представители ААНИИ.