Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» покажут в Москве 24 июля

Психологический хоррор «Реинкарнация. Новая глава» («Run Rabbit Run») от Netflix покажут в Москве впервые 24 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы столичной премьеры.
Она пройдет в 20:00 в киноцентре «Октябрь» за три дня до выхода ленты в широкий прокат. После просмотра фильма зрителей ожидает разговор с психотерапевтом и клиническим директором Mental Health Center Анастасией Афанасьевой.
Она обсудит мистический триллер, созданный режиссером сериалом «Рассказ служанки» и «Чужак» Даиной Рейд, и оценит образ главной героини — врача-репродуктолога Сары. Ее роль в фильмы сыграла Сара Снук («Наследники»).
По сюжету медик замечает странное поведение маленькой дочери. Начиная со своего седьмого дня рождения, девочка начинает настаивать, что ее зовут Элис — так же, как пропавшую в возрасте семи лет сестру Сары.
Саре предстоит столкнуться с призраками прошлого, чтобы понять суть происходящего в ее семье. Как у героини получится это, можно будет узнать, купив билеты на московскую премьеру «Реинкарнации. Новой главы» на «Афише».
Фильм Рейд впервые показали на кинофестивале «Сандэнс» в рамках программы Midnight Selections 2023. Критики тогда отметили «магическую» игру Снук и «леденящую душу» атмосферу ленты.
Саму кинокартину они сравнили с «Бабадуком». Сама Рейд же называла фильм «уникальным взглядом на жанр с женской точки зрения, исследующим такие темы как материнство, чувство вины и женская психика».
«Пугающий эффект достигается за счёт эмоционального противостояния Сары и в конечном итоге принятия ей своих демонов — чтобы двигаться дальше и быть лучшей матерью для Мии. Именно это ультимативное прощение своих несовершенств и недостатков, я надеюсь, заинтересует зрителей», — сказала режиссер.
Сценарий фильма разработала писательница Ханна Кент. Продюсерами «Реинкарнации. Новой главы» стали Анна МакЛиш и Сара Шоу. Художником-постановщиком проекта выступила Ванесса Серн, художником по костюмам — Мэрион Бойс, художником по прическам и гриму — Анджела Конте, оператором — Бонни Эллиот.