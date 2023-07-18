Хоррор «Реинкарнация. Новая глава» покажут в Москве 24 июля

«Пугающий эффект достигается за счёт эмоционального противостояния Сары и в конечном итоге принятия ей своих демонов — чтобы двигаться дальше и быть лучшей матерью для Мии. Именно это ультимативное прощение своих несовершенств и недостатков, я надеюсь, заинтересует зрителей», — сказала режиссер.