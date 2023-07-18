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В Москве пройдет премьера «Дуо» — спектакля с Дианой Вишневой и Дарьей Павленко

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:45

18 и 19 сентября в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) состоится московская премьера флагманского спектакля Context. Diana Vishneva 2023 «Дуо». Приобрести билеты на постановку можно на «Афише».

Форма проекта отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет. В основе работы ― синтез музыки и танца, идея двойственности, дуальности, вариативности событий.

«Дуо» расскажет, как два разных пути расходятся от единой исходной точки, о контакте с другим и поиске в нем собственного отражения, о встрече с собой лицом к лицу.

Музыкальная составляющая балета предвосхищает развитие танцевальной драмы, раскрывающей образ путешествия человека внутрь самого себя. Визуальные образы подчеркивают драматургическое перерождение героинь, усиливая переход на каждый последующий уровень откровения.

В спектакле задействованы две прима-балерины — Диана Вишнева и Дарья Павленко. Автором идеи и хореографом выступил Павел Глухов. Художником по костюмам спектакля «Дуо» выступила Светлана Тегин — дизайнер, креативный директор и основательница модного дома Tegin. Специально для балерин она разработала костюмы, которые трансформируются по ходу спектакля.

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Диана ВишневаДарья ПавленкоПавел Глухов
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