В Туапсинском районе 12 детей госпитализировали после купания в море

В Туапсинском районе на базе отдыха «Парус» отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер. Об этом сообщает кубанская прокуратура.
Состояние детей и тренера ухудшилось после купания в Черном море, у них появилась тошнота и поднялась температура. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.
В настоящее время состояние детей и тренера удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства устанавливаются, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы.
В Туапсинсом районе ограничения на купание действуют с 12 июля после обрушившихся ливней. Они продлятся до 26 июля, так как лабораторные исследования морской воды показали, что снимать запрет пока преждевременно.
Власти подчеркивают, что такое решение необходимо, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.