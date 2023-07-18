Вышел трейлер мультфильма «Миграция» от студии, выпустившей «Гадкого я» и «Зверопой»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер мультфильма «Миграция», который создали аниматоры студии Illumination, известной по франшизам «Гадкий я» и «Зверопой».
Новая картина художников выйдет 22 декабря. Она расскажет о приключениях семейства уток, которые никогда не были перелетными, но однажды решились на путешествие.
Трейлер показывает спор между главой семейства и его супругой, мечтающей повидать мир. «Да что за отец я бы был, если бы поставил под угрозу своих детей без какой‑либо на то причины!» — возражает ей папа-селезень.
Следом за этим ролик демонстрирует, как пара вместе с двумя утятами отправляется в путь, сперва наслаждаясь свободным полетом, а затем оказываясь посреди шумного и пугающего мегаполиса.
Там утки узнают об опасностях зданий с зеркальной поверхностью, кулинарных предпочтениях людей (которые включают уток!), конкуренции за пропитание с голубями, веселых аквапарках и сложностях в пересечении автодорог.
Режиссером ленты выступил Бенжамен Реннер, создавший мультфильмы «Эрнест и Селестина» и «Большой злой лис и другие сказки». Героев картины озвучили Кумайл Нанджиани, Элизабет Бэнкс, Дэнни ДеВито, Аквафина и другие актеры.