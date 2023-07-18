Вышел трейлер фантастического триллера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда»

В сети появился трейлер фантастического триллера режиссера и продюсера Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». Премьера фильма состоится 2 ноября.
Действие ленты развивается в 1960 году во время засекреченного запуска ракеты, предшествовавшего первому полету человека в космос. По сюжету корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, прежде чем успевает выйти на орбиту.
Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос.
В «Человеке ниоткуда» снимаются Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Варвара Комарова, Илья Любимов и Александр Жигалкин.
Сценарий написали Дмитрий Пинчуков и Ренат Давлетьяров. В продюсерскую команду вошли Максим Рогальский и Григорий Подземельный.
«„Человек ниоткуда“ — это необычное кино, своеобразный ребус, загадка, разобраться в которой у зрителя получится только пройдя через все приключения вместе с главным героем. При этом любовь остается одной из ключевых линий картины и делает историю богаче и эмоциональней», — рассказал постановщик.