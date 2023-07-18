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В Туве четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:05

В Кызыле Республики Тыва четыре пациента с сибирской язвой отказались от лечения и самовольно покинули больницу. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По факту случившегося руководство медучреждения направило экстренное уведомление в управление Роспотребнадзора. В больнице остался один пациент.

Минздрав подчеркивает, что все пациенты прошли курс лечения в инфекционной больнице, но в соответствии с санитарными нормами они могут быть выписаны только после полного заживления язв.

В министерстве предупредили о риске передачи инфекции от больного с незажившими язвами к другому человеку. В начале июля сибирская язва была подтверждена у четырех жителей Барун-Хемчикского района, которые употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания.

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Роспотребнадзор
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