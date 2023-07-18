В Туве четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы

В министерстве предупредили о риске передачи инфекции от больного с незажившими язвами к другому человеку. В начале июля сибирская язва была подтверждена у четырех жителей Барун-Хемчикского района, которые употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания.