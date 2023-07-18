Парламент Британии принял закон, направленный на борьбу с нелегальной миграцией

«Законопроект отказывает в доступе к защите в Великобритании всем, кто подпадает под его действие, включая несопровождаемых и разлученных детей, вне зависимости от того, подвергаются ли они риску преследования, могли ли они стать жертвами нарушений прав человека или жертвами торговли людьми или современного рабства и могут иметь другие обоснованные требования в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом», — говорится в заявлении.