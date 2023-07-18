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Парламент Британии принял закон, направленный на борьбу с нелегальной миграцией

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Парламент Великобритании принял законопроект о нелегальной миграции, согласно которому власти наделяются правом выселять из страны незаконно въехавших и подавших прошение об убежище. Закон вступит в силу после подписания королем Карлом III, пишет ТАСС.

Документ наделит МВД правом задерживать нелегалов, не рассматривать их прошения об убежище, а также высылать их в безопасные третьи страны. Среди них — Руанда, с которой Великобритания заключила соответствующее соглашение.

Законопроект был представлен еще в марте 2023 года. Тогда премьер-министр Риши Сунак пообещал обратить большое внимание борьбе с нелегалами, которые прибывают в страну на надувных лодках, пересекая Ла-Манш.

Документ подвергся критике со стороны ООН. В совместном заявлении Управлений верховного комиссара по правам человека и по делам беженцев такая инициатива была названа «отходом от обязательств страны, принятых в соответствии с международным правом в области прав человека и законом о беженцах».

«Законопроект отказывает в доступе к защите в Великобритании всем, кто подпадает под его действие, включая несопровождаемых и разлученных детей, вне зависимости от того, подвергаются ли они риску преследования, могли ли они стать жертвами нарушений прав человека или жертвами торговли людьми или современного рабства и могут иметь другие обоснованные требования в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом», — говорится в заявлении.

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Парламент ВеликобританииООН
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Риши Сунак
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