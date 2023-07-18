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В России выпустили серебряную монету с портретом Виктора Цоя

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Центробанк выпустил в обращение серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» тиражом 5 тыс. штук. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Номинал монеты — 3 рубля. Но, вероятнее всего, она будет иметь гораздо большую ценность среди коллекционеров.

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы „Кино“ Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки <…> Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — пишет Банк России.

На обратной стороне монеты — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне плоского изображения гитары с символическими языками пламени, которое выполнено в технике лазерного матирования. Слева по окружности разместилась надпись «Виктор Цой», а чуть ниже — годы его жизни.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение российского герба, номинал монеты и дата выпуска. А также: обозначение металла по периодической Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте (31,1 грамма).

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Банк России
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Виктор Цой
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