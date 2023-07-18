В России выпустили серебряную монету с портретом Виктора Цоя

«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы „Кино“ Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки <…> Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — пишет Банк России.