В России выпустили серебряную монету с портретом Виктора Цоя

Центробанк выпустил в обращение серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» тиражом 5 тыс. штук. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
Номинал монеты — 3 рубля. Но, вероятнее всего, она будет иметь гораздо большую ценность среди коллекционеров.
«Советский рок-музыкант, основатель и солист группы „Кино“ Виктор Цой был кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки <…> Песни Виктора Цоя слушают до сих пор, их знает уже не одно поколение», — пишет Банк России.
На обратной стороне монеты — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне плоского изображения гитары с символическими языками пламени, которое выполнено в технике лазерного матирования. Слева по окружности разместилась надпись «Виктор Цой», а чуть ниже — годы его жизни.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение российского герба, номинал монеты и дата выпуска. А также: обозначение металла по периодической Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте (31,1 грамма).