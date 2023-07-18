Реклама
Новости

В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду идеологии экстремизма

Виктория Шанина
Сегодня в 12:11

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом в своем телеграм-канале рассказал один из авторов законопроекта Василий Пискарев.

Изменения предлагается внести в статью 280 УК. Наказание будет такое же, как и за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, — штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до пяти лет.

«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», — пишет Пискарев.

По его словам, наказывать предлагается, в частности, за пропаганду шутинга в учебных заведениях и детских садах. «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их „модными“ в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция», — считает депутат.

Помимо Пискарева, авторами законопроекта стали депутаты от «Единой России» Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.

расскажите друзьям
теги
ГосдумаЕдиная Россия
люди
Василий ПискаревАнна КузнецоваПетр ТолстойАндрей КартаполовЭрнест Валеев
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»