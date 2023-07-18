В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду идеологии экстремизма

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму поправку в Уголовный кодекс об ответственности за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом в своем телеграм-канале рассказал один из авторов законопроекта Василий Пискарев.
Изменения предлагается внести в статью 280 УК. Наказание будет такое же, как и за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, — штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы до пяти лет.
«Считаем, что принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной в первую очередь на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», — пишет Пискарев.
По его словам, наказывать предлагается, в частности, за пропаганду шутинга в учебных заведениях и детских садах. «Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их „модными“ в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция», — считает депутат.
Помимо Пискарева, авторами законопроекта стали депутаты от «Единой России» Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.