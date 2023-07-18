Бойца ЧВК «Вагнер» задержали за расстрел сослуживцев, отказавшихся участвовать в мятеже

В Воронежской области задержали бойца ЧВК «Вагнер», подозреваемого в расстреле двух сослуживцев, которые отказались участвовать в мятеже. Об этом сообщают Baza и «Осторожно, новости».
По данным телеграм-каналов, задержанным оказался 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов, который ранее проживал в Бишкеке и Петербурге. Baza пишет, что на допросе он признался в убийстве двух вагнеровцев за отказ участвовать в мятеже.
В ближайшее время Шеховцову должны избрать меру пресечения. Личности погибших пока не установлены — их идентификацией занимаются сотрудники полиции.
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениям в военной форме были обнаружены 6 июля в лесополосе у дороги Воронеж — Луганск, возле деревни Оськино. Рядом с ними нашли УАЗ, в котором было множество снаряжения, включая автоматы АК, пулемет, гранаты и патроны. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.