Бойца ЧВК «Вагнер» задержали за расстрел сослуживцев, отказавшихся участвовать в мятеже

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениям в военной форме были обнаружены 6 июля в лесополосе у дороги Воронеж — Луганск, возле деревни Оськино. Рядом с ними нашли УАЗ, в котором было множество снаряжения, включая автоматы АК, пулемет, гранаты и патроны. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.