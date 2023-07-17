17-летний российский теннисист Ярослав Демин стал первой ракеткой мира среди юниоров

17-летний россиянин Ярослав Демин стал первой ракеткой мира среди юниоров по версии Международной теннисной федерации (ITF). Ему впервые удалось возглавить рейтинг организации.
Демин поднялся сразу на шесть строчек и обошел мексиканца Родриго Пачеко Мендеса, боливийца Хуана Карлоса Прадо Анхело, американца Купера Уильямса и бельгийца Александра Блокха.
На шестой позиции в рейтинге оказался британский теннисист Генри Сирл, который 16 июля обыграл Демина в финале юниорского Уимблдона со счетом 6:4, 6:4.
Ярослав Демин родился 30 августа 2005 года в Москве. Он выступает как в индивидуальных турнирах, так и в парных соревнованиях. Вместе с Пачеко Мендесом он выиграл финал Ролан-Гаррос в 2023 году.