Реклама
Новости

Вышел трейлер фильма «The Holdovers» — новой работы автора «Небраски» и «Потомков» Александра Пэйна

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:50

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «The Holdovers» («Оставленные») — новой работы двукратного лауреата премии «Оскар» Александра Пэйна.

Премьера ленты запланирована на 27 октября, а в широкий прокат она выйдет 10 ноября. Картина расскажет о сотрудниках и учениках пансиона в Новой Англии, оставшихся в школе на рождественские каникулы.

В центре истории окажутся сообразительный, но проблемный подросток, сварливый педагог и потерявшая сына во Вьетнаме главная повариха школы. Они, судя по трейлеру, сформируют неожиданную и столь нужную каждому из них связь.

Главные роли в фильме исполнили Пол Джаматти («Разлом Сан-Андреас», «Нокдаун»), Доминик Сесса и Да’Вин Джой Рэндольф («Убийства в одном здании», «Затерянный город»). Сценарий фильма написал Дэвид Хемингсон («Секреты на кухне»).

расскажите друзьям
люди
Пол ДжаматтиДэвид Хемингсон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»