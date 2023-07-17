На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «The Holdovers» («Оставленные») — новой работы двукратного лауреата премии «Оскар» Александра Пэйна.
Премьера ленты запланирована на 27 октября, а в широкий прокат она выйдет 10 ноября. Картина расскажет о сотрудниках и учениках пансиона в Новой Англии, оставшихся в школе на рождественские каникулы.
В центре истории окажутся сообразительный, но проблемный подросток, сварливый педагог и потерявшая сына во Вьетнаме главная повариха школы. Они, судя по трейлеру, сформируют неожиданную и столь нужную каждому из них связь.
Главные роли в фильме исполнили Пол Джаматти («Разлом Сан-Андреас», «Нокдаун»), Доминик Сесса и Да’Вин Джой Рэндольф («Убийства в одном здании», «Затерянный город»). Сценарий фильма написал Дэвид Хемингсон («Секреты на кухне»).