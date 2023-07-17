Netflix показал трейлер мультфильма «Царь обезьян»

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер мультфильма «Царь обезьян», который создал режиссер Энтони Стаччи.
Создатели характеризуют ленту как «семейную экшн-комедию» о харизматичном герое, которому предстоит столкнуться с более чем сотней демонами, эксцентричным царем драконов и главное — собственным эго.
Трейлер демонстрирует, как юного героя не приняли в собственном племени. Чтобы перестать быть аутсайдером, он задумал стать героем, одолеть сотню демонов и присоединиться к числу «бессмертных».
На этом пути царь обезьян нашел по меньшей мере одного союзника — молодого жителя китайской деревни, вызвавшегося стать его помощником. Вместе они попытаются совершать великие дела и прославить себя.
«Может быть, побеждать всех — это не ответ. Может быть, он заключается в том, чтобы помогать другим людям», — робко говорит в ролике ассистент главного героя.
Окажется ли он прав, станет известно 18 августа, когда картина по мотивам древней китайской сказки выйдет на Netflix. Главные роли в ней озвучили Джимми О. Янг и Боуэн Янг. А сценаристом проекта стали Стив Бенчич и Рон Дж. Фридман.