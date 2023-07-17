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Американка рассказала, как белье бренда Ким Кардашьян спасло ее в перестрелке

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

22-летняя американка по имени Нина из Канзас-Сити рассказала в тиктоке, как утягивающее белье бренда Ким Кардашьян спасло ей жизнь, когда во время перестрелки девушка получила четыре огнестрельных ранения.

По словам Нины, в день нападения она надела боди телесного цвета от марки Skims впервые. Белье так сильно сжало ее тело, что смогло сдержать кровотечение после того, как неизвестные выстрелили в девушку.

Атака произошла в канун Нового года, 31 декабря 2022 года. Тогда Нина и ее друзья случайно оказались на месте перестрелки. Приятели девушки смогли убежать с места происшествия, а вот Нине это не удалось.

Скорая помощь добиралась до пострадавшей девушки достаточно долго из‑за пробок и припаркованных прямо на дорогах машин. Нину госпитализировали и в тот же день прооперировали: ей восстановили разорванный пулей мочевой пузырь.

Одну из пуль медики решили не доставать из тела девушки, она по-прежнему находится в ее животе. В данный момент друзья Нины собирают средства на ее восстановление.

Сама девушка рассказывает о стрельбе в блоге. Там же она призналась, что считает утягивающее белье — «бронежилетом для женщин». Нина заявила, что купит себе еще несколько комплектов от Skims и будет носить их все время.

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