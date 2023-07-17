Литературная премия «Главкнига» представила шорт-лист номинантов. В него вошли шесть произведений, четыре из которых выпущены издательским домом «Городец», основанным соучредителем премии Антоном Треушниковым.
Именно это издательство опубликовало книгу Ксении Полозовой «Водолаз Коновалов и его космос», повесть Александра Пелевина «Гори огнем», сборник Кирилла Рябова «Лихо» и дебют Ричарда Семашкова «Тетрис для бедных».
Конкурентами этих изданий в борьбе за награду «Главкниги» станут выпущенный издательством «АСТ» роман «Саша, привет» Дмитрия Данилова и представленная петербургским «Лимбус Пресс» книга «Фирс Фортинбрас» Сергея Носова.
По словам представителей премии, номинантов шорт-листа определили по числу упоминаний членами экспертного совета. Больше всего их голосов получил «Фирс Фортинбрас».
В перечень «номинаторов» (так организаторы «Главкниги» называют участников экспертного совета) вошли трое авторов книг-номинантов: Александр Пелевин, Кирилл Рябов и Сергей Носов. Всего произведения оценивали 37 человек.
Согласно положению премии, «номинаторов» должно быть не менее 40 человек. Лауреат «Главкниги» станет известен в октябре. Он получит золотой слиток эквивалентом 1 млн рублей.