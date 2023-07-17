Владелец брендов Zewa и Libresse ушел из России

Шведская компания Essity, которая выпускает товары под брендами Zewa, Libresse и Libero, окончательно ушла с российского рынка. Об этом сообщили на сайте фирмы.
Производитель гигенических средств продал российскую часть своего бизнеса по цене около 117 млн долларов. Новым владельцем активов Essity стала компания «Новые технологии», принадлежащая предпринимателю Игорю Шилову.
Сделку, как отметили в Essity, готовили с апреля 2022 года. В июне 2023 года компания официально объявила о прекращении деятельности в России. Essity работала на территории страны с 1994 года.
В 1998 году фирма приобрела фабрику в Ленинградской области, где производились товары Zewa и Tork. В 2010 у компании появилось еще два предприятия в Тульской области.
Essity поставляла на рынок подгузники, туалетную бумагу, бумажные носовые платчи и полотенца, салфетки, а также маски для лица, мыло, лосьоны, антисептические гели и гигиенические товары для женщин.