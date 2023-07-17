Маленькие автомобили, спящие в парках люди и автоматы с раменом: неожиданные факты о жизни в Японии

«Когда я жила в США, я редко могла найти специальное место на публике, где можно покормить своего ребенка. Если повезет, можно найти уборную в задней части универмага с комнатой для мам. Тем не менее это совсем не то, что я видела в торговых центрах, аэропортах и универмагах Японии», — рассказывает Никель.