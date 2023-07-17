Маленькие автомобили, спящие в парках люди и автоматы с раменом: неожиданные факты о жизни в Японии

Американка Никель Тилли вместе с семьей перебралась из Северной Каролины на японский остров Окинава и сильно удивилась культурным различиям. Изданию Insider она рассказала о самых неожиданных вещах, с которыми столкнулась после переезда.
Медицинские маски
Большинство местных жителей носят на лице маски, как на улице, так и в помещениях. Причем все ковидные ограничения были сняты еще в марте этого года.
Никель предположила, что маски еще задолго до пандемии коронавируса стали одним из элементов японской культуры.
«В отличие от США, которые известны своей индивидуалистической культурой, в Японии более коллективистское общество, которое отдает приоритет потребностям группы, а не личным. Кроме того, чистота — большая часть японской культуры, поэтому вполне логично, что люди хотят защитить себя от микробов», — рассказывает она.
Бесплатные детские коляски
Во многих общественных местах на Окинаве есть детские коляски, доступные для бесплатного пользования. Найти их можно в продуктовых магазинах, торговых центрах и аэропорту. А после предыдущих пользователей сотрудники их всегда дезинфицируют.
Комнаты для детей с подогревом бутылочек
В некоторых общественных местах есть детские комнаты, оснащенные специальными скамейками для кормления и удобными пеленальными столиками (а не просто пластиковыми, как, например, в США).
Зачастую там есть раковины и устройства для подогрева бутылочек с детским питанием. А еще можно найти маленькие туалеты, писсуары и раковины, «облегчающие жизнь детям и дающие им некоторую независимость».
«Когда я жила в США, я редко могла найти специальное место на публике, где можно покормить своего ребенка. Если повезет, можно найти уборную в задней части универмага с комнатой для мам. Тем не менее это совсем не то, что я видела в торговых центрах, аэропортах и универмагах Японии», — рассказывает Никель.
Современные технологии в общественных туалетах
Почти каждый общественный туалет, который Никель видела в Японии, был чистый и оборудованный современными технологиями. Там есть биде, подогрев сидений, освежители воздуха.
В некоторых туалетах есть специальная кнопка, при нажатии которой включается шум для заглушения звуков внутри уборной.
«Если бы использование общественного туалета можно было отнести к роскоши, японские туалеты были бы такими», — говорит американка.
Ванные комнаты с тремя зонами
Никель отмечает, что купание — еще одна большая часть японской культуры. В традиционном японском доме ванны комнаты состоят из трех зон. Первая — место раздевания с раковиной и туалетным столиком, вторая — с туалетом и третья — с душем и полноразмерной ванной.
В Японии люди сперва идут в душ и только после этого принимают ванну. Достаточно распарившись, они возвращаются в душ. Поскольку японцы моются до того, как залезут в ванну, нередко все члены семьи используют одну и ту же воду для купания.
Никель побывала в McDonald’s в пяти разных странах, и японские заведения понравились ей больше всего. Классический картофель фри там могут приправить нори и чесночным майонезом в рамках сезонных меню. Также там можно попробовать бургеры с имбирем, яблоками и соусом терияки.
В Starbucks во время сезона цветения сакуры продают тематические напитки и десерты. Например, пончики, украшенные сакурой и чаем маття.
Дороги заполнены крошечными автомобилями Kei
Эти автомобили разрабатываются и производятся в Японии. Помимо маленьких размеров, они отличаются небольшим весом и экономным расходом топлива. Учитывая узкие улочки и парковочные места на Окинаве, такой транспорт сильно облегчает жизнь.
Сон в общественных местах
Для японцев вполне нормально спать на платформе в метро, в парке или прямо на рабочем месте. И если в США это воспринимают как лень, то в Японии — как свидетельство усталости после усердной работы.
Сортировка мусора
Большинство людей в Японии внимательно следят за сортировкой отходов. Никель приходится разбирать мусор по девяти категориям (например, картон, алюминий, пластиковые бутылки из‑под воды, пластиковые контейнеры), прежде чем отправить его на переработку.
Так, перед утилизацией пластиковой бутылки, необходимо ее помыть, снять крышку и избавиться от упаковки. А в конце — поместить в контейнер соответствующего цвета.
Встретить мусор на улицах можно редко, как и баки для отходов вне зависимости от их категории. Как правило местные выбрасывают их только по возвращении домой, придерживаясь всех правил.
«В США переработка — это довольно простой процесс. Когда я жила в Штатах, я переживала лишь об отделении пластиковых бутылок от остального мусора», — говорит Никель.
Торговые автоматы с едой
В Японии очень много торговых автоматов, и купить в них можно едва ли не все что угодно — от горячего кофе до рамена быстрого приготовления, консервированного супа и готовых вторых блюд.