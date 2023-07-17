В России усилили контроль за рейсами из Египта после обнаружения там неизвестного заболевания

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, сообщается на сайте ведомства. Российских туристов попросили соблюдать меры предосторожности и обращаться к врачу в случае недомогания.
Ранее власти Египта сообщили об случаях неизвестного заболевания в провинции Кена (600 километров к югу от Каира), симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Роспотребнадзор находится на связи с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о заболевании и рисках его распространения.
Основные переносчики лихорадки денге — это комары Aedes aegypti, но в случае отсутствия переносчика заболевший человек не представляет опасности.
Роспотребнадзор попросил туристов, планирующих поездку в Египет, носить одежду максимально закрывающую кожу, применять отпугивающие и уничтожающие насекомых средства (репелленты и инсектициды), в помещениях — ставить сетку на окна и двери.
«Ведомости» пишут, что с начала 2023 года в РФ были зафиксированы три завозных случая лихорадки денге: два — в Красноярском крае и один — в Татарстане. Заболевшие прибыли из Таиланда и с острова Шри-Ланка.