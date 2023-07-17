МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов. В них уже включена подписка МТС Premium

Сотовый оператор подчеркивает, что «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше, а «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено»: пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках.