Реклама
Новости

МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов. В них уже включена подписка МТС Premium

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:23

МТС запустила новую линейку экосистемных тарифных планов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе оператора.

В новые тарифы «МТС Как хочешь», «МТС Проще», «МТС Больше», «МТС Супер» кроме минут, SMS и мобильного интернета включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber.

Помимо этого, в тарифы уже включена экосистемная подписка. В нее входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения.

Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

Сотовый оператор подчеркивает, что «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше, а «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено»: пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках.

«Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать „экосистемный телеком“: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — рассказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

расскажите друзьям
теги
МТС
люди
Инесса Галактионова
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»