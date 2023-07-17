МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов. В них уже включена подписка МТС Premium

МТС запустила новую линейку экосистемных тарифных планов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе оператора.
В новые тарифы «МТС Как хочешь», «МТС Проще», «МТС Больше», «МТС Супер» кроме минут, SMS и мобильного интернета включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber.
Помимо этого, в тарифы уже включена экосистемная подписка. В нее входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения.
Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промопериод на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.
Сотовый оператор подчеркивает, что «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше, а «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено»: пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках.
«Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать „экосистемный телеком“: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — рассказала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.