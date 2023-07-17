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Звезде «В Филадельфии всегда солнечно» Робу МакЭлхенни диагностировали задержку развития

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:18

Роб МакЭлхенни, известный по роли Мака в телесериале «В Филадельфии всегда солнечно», рассказал, что врачи диагностировали у него «нейрокогнитивное расстройство и неспособность к обучению».

По словам актера, он подробно расскажет о диагнозе и прогнозе врачей в одном из ближайших эпизодах подкаста «Всегда солнечно», который выходит каждый понедельник. МакЭлхенни ведет подкаст вместе с Чарли Деем и Гленном Хауэртоном.

«Это не то, о чем я обычно говорю публично, но я подумал, что есть люди, которые борются с подобными проблемами, и я хотел напомнить вам, что вы не одиноки. Вы не глупы. Вы не плохие. Иногда вам может так казаться. Но это не так», — сказал актер.

Нейрокогнитивное расстройство — состояние, влияющее на обучение, память, восприятие и возможность решения проблем. Эти нарушения могут быть связаны с патологией головного мозга. К таким расстройствам относятся СДВГ, нарушения речи и языка, синдром Туретта, шизофрения и аутизм.

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Роб МакэлхенниГленн Хауэртон
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