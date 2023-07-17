Звезде «В Филадельфии всегда солнечно» Робу МакЭлхенни диагностировали задержку развития

«Это не то, о чем я обычно говорю публично, но я подумал, что есть люди, которые борются с подобными проблемами, и я хотел напомнить вам, что вы не одиноки. Вы не глупы. Вы не плохие. Иногда вам может так казаться. Но это не так», — сказал актер.