В Лондоне завершились съемки «Доктора Кто» с Шути Гатвой в главной роли

В Лондоне завершились съемки 14 сезона сериала «Доктор Кто». Об этом в своих соцсетях объявил Рассел Т. Дэвис.
Пятнадцатого Доктора Кто играет Шути Гатва («Половое воспитание»), а роль его спутницы исполняет Милли Гибсон («Улица коронации»).
Премьера грядущего сезона состоится осенью этого года. Перед этим выйдет три спецэпизода, в которых Дэвид Теннант повторит свою роль, а компанию ему составят Кэтрин Тейт и Нил Патрик Харрис.
Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. В качестве шоураннера выступил Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах сериала.
Это будет первый сезон шоу, который покажут на Disney+ на международных рынках. Все дело в партнерстве BBC и Disney, целью которого является попытка повысить статус «Доктора Кто» как мировой франшизы.