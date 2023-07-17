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В Лондоне завершились съемки «Доктора Кто» с Шути Гатвой в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:51

В Лондоне завершились съемки 14 сезона сериала «Доктор Кто». Об этом в своих соцсетях объявил Рассел Т. Дэвис.

Пятнадцатого Доктора Кто играет Шути Гатва («Половое воспитание»), а роль его спутницы исполняет Милли Гибсон («Улица коронации»).

© Кадр из соцсетей Расселла Т. Дэвиса

Премьера грядущего сезона состоится осенью этого года. Перед этим выйдет три спецэпизода, в которых Дэвид Теннант повторит свою роль, а компанию ему составят Кэтрин Тейт и Нил Патрик Харрис.

Подробности сюжета продолжения сериала держатся в секрете. В качестве шоураннера выступил Т.Дэвис, который занимал аналогичную должность в девятом и десятом сезонах сериала.

Это будет первый сезон шоу, который покажут на Disney+ на международных рынках. Все дело в партнерстве BBC и Disney, целью которого является попытка повысить статус «Доктора Кто» как мировой франшизы.

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Walt Disney
люди
Нил ХаррисДэвид ТеннантКэтрин Тейт
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