Трамп: Если стану президентом, я заставлю Зеленского и Путина подписать мир за один день

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал заставить Зеленского и Путина подписать мирный договор в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах в этом году. Такое заявление он сделал в эфире Fox News, передает телеканал Newsmax
В воскресном интервью представитель республиканской партии сказал, что убедит президента Украины «пойти на сделку», и предупредит президента России о тяжелых последствиях в случае недостижения соглашения.
«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо, даже лучше, знаю Путина. У меня хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы передал Зеленскому: „Хватит, остановись. Ты должен пойти на сделку“. Я бы сказал Путину: „Если ты не заключишь мир, мы дадим [Киеву] очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда‑либо получали, если придется“. Я заключу сделку за один день. За один день», — уверенно сказал Трамп журналистке Марии Бартиромов эфире программы «Sunday Morning Futures» на канале Fox News.
В ходе интервью бывший президент США также раскритиковал текущего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, демократ не умеет общаться с мировыми лидерами, которых он охарактеризовал как «резких, жестких и в целом порочных».
«Они порочны и находятся на пике своих сил. А у нас во главе человек, который не имеет ни малейшего представления о происходящем. Мы переживаем самое опасное время в истории нашей страны», — добавил Трамп.