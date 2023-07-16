Трамп: Если стану президентом, я заставлю Зеленского и Путина подписать мир за один день

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо, даже лучше, знаю Путина. У меня хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы передал Зеленскому: „Хватит, остановись. Ты должен пойти на сделку“. Я бы сказал Путину: „Если ты не заключишь мир, мы дадим [Киеву] очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда‑либо получали, если придется“. Я заключу сделку за один день. За один день», — уверенно сказал Трамп журналистке Марии Бартиромов эфире программы «Sunday Morning Futures» на канале Fox News.