Путин положительно оценил ход специальной операции на Украине

«Есть такое выражение, как „обратный инжиниринг“. Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что‑то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — отметил он.