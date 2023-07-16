Путин положительно оценил ход специальной операции на Украине

Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации во время контрнаступления ВСУ в интервью Павлу Зарубину и передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Войска наши ведут себя героически и в наступление переходят на некоторых участках, неожиданно для противника. Забирают наиболее выгодные позиции, там высотки и так далее. Все попытки противника прорвать нашу оборону, в том числе с использованием стратегических резервов, не увенчались успехом за все время наступления», — заявил Путин.
«Противник успеха не имеет», — подчеркнул президент.
В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, какие дальнейшие задачи стоят перед армией в ходе военных действий, подчеркнув, что скажет об этом не на камеру.
Путин также сказал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов.
«Есть такое выражение, как „обратный инжиниринг“. Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что‑то, что можно применить у нас, — ну почему нет?» — отметил он.
Комментируя поставку Украине кассетных боеприпасов, Путин напомнил, что сотрудники администрации США называли их использование преступлением. По его словам, поводом для передачи ракет Киеву стал общий дефицит боеприпасов.
«Украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5–6 тысяч снарядов 155-го калибра, а в США производят 15 тысяч в месяц — у них не хватает, и в Европе уже не хватает. И они не нашли ничего лучше, как предложить использование кассетных боеприпасов», — считает Путин.
«В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. У нас не было необходимости их использовать, несмотря на известную нехватку в определенный период времени. Если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — отметил президент.