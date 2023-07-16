Родственникам мобилизованных москвичей приходят записки с угрозами

Родственники москвичей, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, стали получать записки с угрозами, следует из фотографий в пабликах «Подслушано Крылатское», «Подслушано Кузьминки-Выхино», «Медведково М125» и «Подслушано Пушкино и Мытищи».
Четыре жителя разных районов поделились записками одинакового содержания. Авторы называют горожан родственниками убийц, указывают место службы солдат и предупреждают, что «все знают». Бумажки оставляют у дверей жертв, в почтовых ящиках или на лобовом стекле автомобиля. Ответственность за акцию пока на себя никто не брал.
Составители записок упоминают «1430 полк». Это мотострелковое подразделение находится в зоне боевых действий и составлено из мобилизованных жителей Москвы.
В ноябре его военнослужащие возмущались «имитацией подготовки» на полигоне в центре «Патриот». На опубликованном «Осторожно, новости» видео один из солдат, Александр Лешков, на повышенных тонах высказал претензии подполковнику Денису Мазанову. Мужчина был недоволен строевой подготовкой, нехваткой экипировки и ее низким качеством, а также малым количеством стрельб. К тому же он оскорбил офицера и толкнул его в грудь.
Суд приговорил Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима за нападение на командира. Позже апелляционная инстанция ужесточила наказание до 7 лет, несмотря на тяжелобольную жену мужчины и полное признание вины, сообщает «Коммерсант».
В январе «Осторожно, новости» также постили видео якобы с тремя мобилизованными 1430 полка, помещенными в вырытую в поле и накрытую решеткой яму. Люди на видео утверждали, что такое наказание им назначил комендант за пьянство и нарушение устава. В ролике солдаты жаловались на холод и кормление один раз в день.
В июне жены мобилизованных полка жаловались «Осторожно, Москва» на то, что их мужей без подготовки отправляют на первую линию огня и угрожают признать дезертирами. Мужчин призвали «по мобилизации как территориальную оборону», утверждали женщины, «у них не было подготовки в условиях реальных боевых действий и укомплектования тяжелой артиллерией». Матери и жены военнослужащих обратились в Министерство обороны, столичную мэрию и губернатору Подмосковья с просьбой принять меры и проверить законность действия командования.