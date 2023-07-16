Родственникам мобилизованных москвичей приходят записки с угрозами

В ноябре его военнослужащие возмущались «имитацией подготовки» на полигоне в центре «Патриот». На опубликованном «Осторожно, новости» видео один из солдат, Александр Лешков, на повышенных тонах высказал претензии подполковнику Денису Мазанову. Мужчина был недоволен строевой подготовкой, нехваткой экипировки и ее низким качеством, а также малым количеством стрельб. К тому же он оскорбил офицера и толкнул его в грудь.