Скриптонит выложил архив с вокальными дорожками альбома «7»

Скриптонит выложил архив с вокальными дорожками композиций из альбома «7». Послушать его можно в телеграм-канале рэпера.
Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) призвал поклонников делать ремиксы и присылать ему. Он не уточнил, соберет ли он из понравившихся ему новых версий треков отдельный альбом.
Скриптонит выпустил «7» в июне. «Это одновременно попытка и примерить оригинальный стиль к большой истории, и переосмыслить его, дать чуть больше воздуха жанру», — писал об альбоме экс-музредактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.
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