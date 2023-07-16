Реклама
Новости

Скриптонит выложил архив с вокальными дорожками альбома «7»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

Скриптонит выложил архив с вокальными дорожками композиций из альбома «7». Послушать его можно в телеграм-канале рэпера.

Адиль Жалелов (настоящее имя Скриптонита) призвал поклонников делать ремиксы и присылать ему. Он не уточнил, соберет ли он из понравившихся ему новых версий треков отдельный альбом.

Скриптонит выпустил «7» в июне. «Это одновременно попытка и примерить оригинальный стиль к большой истории, и переосмыслить его, дать чуть больше воздуха жанру», — писал об альбоме экс-музредактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

расскажите друзьям
люди
Адиль ЖалеловНиколай Овчинников
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»