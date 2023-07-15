В Италии суд оправдал уборщика, засунувшего руку в трусы 17-летней студентки. В соцсетях недовольны

Студентка Лаура рассказала суду, что год назад вместе с подругой поднималась по лестнице на занятие, когда почувствовала, что с нее стягивают штаны. Кто‑то сзади засовывал руку в ее трусы и касался ягодиц, а затем за белье приподнял ее примерно на два сантиметра, это продолжалось около 5–10 секунд, вспоминала она. Обернувшись, девушка увидела уборщика и молча ушла, а тот крикнул вслед: «Дорогая, ты же знаешь, я просто пошутил».