В Италии суд оправдал уборщика, засунувшего руку в трусы 17-летней студентки. В соцсетях недовольны

Суд в Риме оправдал по делу о сексуализированном насилии 66-летнего уборщика Института кино и телевидения Антонио Аволу, сообщает Corriere Della Sera. Тот засунул руку в трусы 17-летней студентки, но суд посчитал, что сделано это было без намерения домогаться к девушке.
Студентка Лаура рассказала суду, что год назад вместе с подругой поднималась по лестнице на занятие, когда почувствовала, что с нее стягивают штаны. Кто‑то сзади засовывал руку в ее трусы и касался ягодиц, а затем за белье приподнял ее примерно на два сантиметра, это продолжалось около 5–10 секунд, вспоминала она. Обернувшись, девушка увидела уборщика и молча ушла, а тот крикнул вслед: «Дорогая, ты же знаешь, я просто пошутил».
Судьи решили, что Лаура говорит правду: ее подруга подтвердила прикосновение уборщика. На суде и Авола признался, что касался ягодиц студентки, приподнимал ее, но не засовывал руку в штаны и делал все это «в шутку».
Прокурор просил приговорить уборщика к 3,5 года тюрьмы. Однако коллегия судей постановила, что акт «длился несколько секунд», но не более 10, был «неуклюжим, случайным и лишенным похоти», а потому и не является преступлением.
Решение суда устроило не всех. В тиктоке и инстаграме* в знак протеста пользователи принялись выкладывать ролики с хештегами #palpatabreve («быстрое ощупывание») и #10secondi («10 секунд»). В этих роликах они трогают себя за разные части тела, в том числе интимные, в течение 10 секунд.
Одним из первых, кто присоединился к тренду, стал актер Паоло Камилли, известный по сериалу «Белый лотос». В своем видео он трогает себя за грудь, в то время как секундомер отсчитывает время. Таким образом он и другие пользователи хотят показать, насколько длинными могут быть эти 10 секунд.
В других роликах блогеры позволяют прикасаться к себе другим людям. Некоторые отпускают руку на девятой секунде и говорят, что это не считается, ведь прошло менее 10 секунд.
«Я действительно не понимаю логики, в которой определяется намерение, а не действие? Почему определяется продолжительность, чтобы установить, является ли это насилием или нет? Разве не важнее, согласилась ли на него женщина, пострадавшая от действия? Чувствовала ли она себя оскорбленной или нет?» — поделился мнением в инстаграме пользователь с ником Durantilaura.
В беседе с газетой Corriere Della Sera участвовавшая в деле подросток заявила, что произошедшее не было шуткой: «Шутка — это когда смеются два человека. Это не тот случай, в котором уборщик должен шутить с 17-летней девушкой. Я очень зла». Девушка сказала, что разочарована учебным заведением и судом и потеряла доверие к общественным институтам.
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