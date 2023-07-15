Сотни рейсов по Италии в разгар туристического сезона отменились из‑за забастовки авиаперевозчиков

Сотни рейсов по Италии отменились из‑за забастовки профсоюзов авиаперевозчиков через два дня после объявления забастовки железнодорожниками, парализовавшей сообщение в стране. Путешественникам приходится перестраивать свои маршруты, сообщает Associated Press.
Лето в Италии часто становится сезоном забастовок у работников в сфере транспорта, требущих улучшения трудовых договоров и условий. Национальный авиаперевозчик ITA заявил, что отменил 133 рейса, большинство из которых внутренние, но и несколько зарубежных — в Мадрид, Амстердам и Барселону. Авиакомпании Ryanair и Vueling отменили десятки рейсов с 10.00 до 18.00 по местному времени.
Бастуют пилоты, бортпроводники, грузчики и персонал аэропортов. Профсоюзы Filt Cgil, Uiltrasporti и Ugl Trasporto заявили, что забастовка вызвана «абсолютно неудовлетворительными» разногласиями по контракту с Malta Air, которая выполняет рейсы Ryanair. Ryanair разместила на своем сайте заметку с извинениями за отмену рейсов и другие сбои в работе, которые «находится вне нашего контроля».
Пресс-секретарь Filt Cgil Сара ди Марко обвинила итальянское правительство в том, что оно ждало до последней минуты встречи с профсоюзами для продления трудовых договоров. «Мы не рады создавать неудобства для клиентов, это не наша цель», — сказала она. Она добавила, что профсоюзы хотели встретиться с властями раньше, а не за день до забастовки.