Сотни рейсов по Италии в разгар туристического сезона отменились из‑за забастовки авиаперевозчиков

Пресс-секретарь Filt Cgil Сара ди Марко обвинила итальянское правительство в том, что оно ждало до последней минуты встречи с профсоюзами для продления трудовых договоров. «Мы не рады создавать неудобства для клиентов, это не наша цель», — сказала она. Она добавила, что профсоюзы хотели встретиться с властями раньше, а не за день до забастовки.