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Журнал Variety назвал 50 лучших боевиков. В списке нет фильмов Marvel

Максим Саблин
Сегодня в 09:15

Издание Variety представило список 50 лучших боевиков по версии редакции.

Первую строчку в нем занял сиквел «Безумного Макса» 1981 года. За ним расположились оригинальный «Крепкий орешек» и шпионский экшн Альфреда Хичкока «На север через северо-запад».

За ними идет запустивший франшизу «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» с Харрисоном Фордом. Первую пятерку замкнул «Выход Дракона» с Брюсом Ли.

В топ-10 также попал детектив «Французский связной», ставший первым фильмом с рейтингом R и статуэткой «Оскар» лучшему фильму. Следом критики поставили «Матрицу», «Чужих» и «Семь самураев» Акиры Куросавы. Десятку закрывает полицейский триллер «Детектив Буллитт».

Среди 50 лучших журнал Variety поставил лишь 13 фильмов, вышедших после 2000 года, в их числе «Убить Билла» на 13-м месте, «Гладиатор» на 23-й строчке, «Безумный Макс: Дорога ярости» на 28-й позиции, «Форсаж-5» на 34-м месте, «Идентификация Борна» на 43-й строчке и «Топ Ган: Мэверик» на 49-й позиции. В топе не оказалось ни одного фильмы киновселенной Marvel.

50 лучших боевиков в истории по версии Variety:

  1. «Безумный Макс-2: Воин дороги» (1981)
  2. «Крепкий орешек» (1988)
  3. «На север через северо-запад» (1959)
  4. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
  5. «Выход Дракона» (1973)
  6. «Французский связной» (1971)
  7. «Матрица» (1999)
  8. «Чужие» (1986)
  9. «Семь самураев» (1954)
  10. «Детектив Буллитт» (1968)
  11. «Скорость» (1994)
  12. «Голдфингер» (1964)
  13. «Убить Билла» (2003)
  14. «Приключения Робин Гуда» (1938)
  15. «Круто сваренные» (1992)
  16. «Хороший, плохой, злой» (1966)
  17. «Терминатор-2: Судный день» (1991)
  18. «Бен-Гур» (1959)
  19. «Дикая банда» (1969)
  20. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
  21. «Схватка» (1995)
  22. «Плата за страх» (1952)
  23. «Гладиатор» (2000)
  24. «Нападение на 13-й участок» (1976)
  25. «Потерянный рейс» (2006)
  26. «На гребне волны» (1991)
  27. «Полицейская история» (1985)
  28. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  29. «Фокси Браун» (1974)
  30. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
  31. «Грязная дюжина» (1967)
  32. «Коммандос» (1985)
  33. «Беги, Лола, беги» (1998)
  34. «Форсаж-5» (2011)
  35. «Черный пират» (1926)
  36. «Казино „Рояль“» (2006)
  37. «Однажды в Китае-2» (1992)
  38. «Начало» (2010)
  39. «Дуэль» (1972)
  40. «Рейд» (2011)
  41. «Воины» (1979)
  42. «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965)
  43. «Идентификация Борна» (2002)
  44. «День Шакала» (1973)
  45. «Рэмбо: Первая кровь-2» (1985)
  46. «Герой» (2002)
  47. «Исчезающая точка» (1971)
  48. «Беглец» (1993)
  49. «Топ Ган: Мэверик» (2022)
  50. «Шпион, который меня любил» (1977)
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