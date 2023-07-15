Журнал Variety назвал 50 лучших боевиков. В списке нет фильмов Marvel

Среди 50 лучших журнал Variety поставил лишь 13 фильмов, вышедших после 2000 года, в их числе «Убить Билла» на 13-м месте, «Гладиатор» на 23-й строчке, «Безумный Макс: Дорога ярости» на 28-й позиции, «Форсаж-5» на 34-м месте, «Идентификация Борна» на 43-й строчке и «Топ Ган: Мэверик» на 49-й позиции. В топе не оказалось ни одного фильмы киновселенной Marvel.