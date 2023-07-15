Журнал Variety назвал 50 лучших боевиков. В списке нет фильмов Marvel

Первую строчку в нем занял сиквел «Безумного Макса» 1981 года. За ним расположились оригинальный «Крепкий орешек» и шпионский экшн Альфреда Хичкока «На север через северо-запад».
За ними идет запустивший франшизу «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» с Харрисоном Фордом. Первую пятерку замкнул «Выход Дракона» с Брюсом Ли.
В топ-10 также попал детектив «Французский связной», ставший первым фильмом с рейтингом R и статуэткой «Оскар» лучшему фильму. Следом критики поставили «Матрицу», «Чужих» и «Семь самураев» Акиры Куросавы. Десятку закрывает полицейский триллер «Детектив Буллитт».
Среди 50 лучших журнал Variety поставил лишь 13 фильмов, вышедших после 2000 года, в их числе «Убить Билла» на 13-м месте, «Гладиатор» на 23-й строчке, «Безумный Макс: Дорога ярости» на 28-й позиции, «Форсаж-5» на 34-м месте, «Идентификация Борна» на 43-й строчке и «Топ Ган: Мэверик» на 49-й позиции. В топе не оказалось ни одного фильмы киновселенной Marvel.
50 лучших боевиков в истории по версии Variety:
- «Безумный Макс-2: Воин дороги» (1981)
- «Крепкий орешек» (1988)
- «На север через северо-запад» (1959)
- «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)
- «Выход Дракона» (1973)
- «Французский связной» (1971)
- «Матрица» (1999)
- «Чужие» (1986)
- «Семь самураев» (1954)
- «Детектив Буллитт» (1968)
- «Скорость» (1994)
- «Голдфингер» (1964)
- «Убить Билла» (2003)
- «Приключения Робин Гуда» (1938)
- «Круто сваренные» (1992)
- «Хороший, плохой, злой» (1966)
- «Терминатор-2: Судный день» (1991)
- «Бен-Гур» (1959)
- «Дикая банда» (1969)
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
- «Схватка» (1995)
- «Плата за страх» (1952)
- «Гладиатор» (2000)
- «Нападение на 13-й участок» (1976)
- «Потерянный рейс» (2006)
- «На гребне волны» (1991)
- «Полицейская история» (1985)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Фокси Браун» (1974)
- «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011)
- «Грязная дюжина» (1967)
- «Коммандос» (1985)
- «Беги, Лола, беги» (1998)
- «Форсаж-5» (2011)
- «Черный пират» (1926)
- «Казино „Рояль“» (2006)
- «Однажды в Китае-2» (1992)
- «Начало» (2010)
- «Дуэль» (1972)
- «Рейд» (2011)
- «Воины» (1979)
- «Быстрее, кошечка! Убей, убей!» (1965)
- «Идентификация Борна» (2002)
- «День Шакала» (1973)
- «Рэмбо: Первая кровь-2» (1985)
- «Герой» (2002)
- «Исчезающая точка» (1971)
- «Беглец» (1993)
- «Топ Ган: Мэверик» (2022)
- «Шпион, который меня любил» (1977)