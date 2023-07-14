На RuTube появились сезоны «Ведьмака» и «Уэнсдей». Удалять их без обращения правообладателя не будут

Пользователи RuTube создают каналы с эпизодами сериалов «Ведьмак», «Уэнсдей», «Пацаны», «Очень странные дела», «Тед Лассо» и других, нашел DTF. Портал отметил, что на этих каналах есть подробные описания и качественное оформление, а сами видео загружены в хорошем качестве и в переводе на русский язык. Эпизоды появились больше месяца назад, но количество просмотров за это время посмотреть нельзя — авторы каналов их скрыли.