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На RuTube появились сезоны «Ведьмака» и «Уэнсдей». Удалять их без обращения правообладателя не будут

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:35

На российском видеохостинге RuTube появились новые серии популярных проектов Netflix — «Ведьмак» и «Черное зеркало», обратила внимание «Лента». Там же можно найти премьеры от стримингов Hulu, Amazon, Disney+ и Apple TV.

Пользователи RuTube создают каналы с эпизодами сериалов «Ведьмак», «Уэнсдей», «Пацаны», «Очень странные дела», «Тед Лассо» и других, нашел DTF. Портал отметил, что на этих каналах есть подробные описания и качественное оформление, а сами видео загружены в хорошем качестве и в переводе на русский язык. Эпизоды появились больше месяца назад, но количество просмотров за это время посмотреть нельзя — авторы каналов их скрыли.

Пресс-служба RuTube подтвердила «Коммерсанту» наличие пиратского контента на видеохостинге, который загружают пользователи. Сославшись на федеральный закон «Об информации», представители RuTube заявили, что после обращения правообладателей нелицензионный контент удаляется в течение суток. В случае проектов иностранных стримингов удаление пользовательского контента невозможно, потому что правообладатели к RuTube не обращались, добавили там.

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NetflixAmazonAppleКоммерсант
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