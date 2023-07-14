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В офис ВГТРК пришел конверт с непонятным белым порошком. Там проводят дезинфекцию

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:50

В офис ВГТРК доставили посылку с белым порошком. Несколько человек оказались в карете скорой помощи, но ничего опасного для их здоровья не обнаружили, сообщает телеграм-канала Baza.

К зданию ВГТРК приехали полиция, четыре машины скорых и даже пожарные, пишет Baza и прикладывает видео. Пострадавших не оказалось. Опасных или отравляющих веществ в конверте не обнаружили.

В здание приехали сотрудники Роспотребнадзора в костюмах химзащиты. Они провели дезинфекцию в помещении экспедиции ВГТРК и в прилегающих помещениях. Конверт с порошком отправили на исследование в московский Центр гигиены и эпидемиологии.

В мае в офис RT пришла бандероль со следами взрывчатки на имя Маргариты Симоньян. Ничего опасного в ней не обнаружили, зато внутри, как писала главред RT, была «„вибропуля“ для сексуальных приключений».

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Маргарита Симоньян
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