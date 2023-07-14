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Спектакль «Маяковский» в честь 130-летия писателя покажут в Кремлевском дворце

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:50

19 июля «Театр Луны» на Малой Ордынке представит спектакль «Маяковский» в Большом зале Кремлевского дворца. Билеты продаются здесь — если купить их на «Афише» и подписаться на рассылку, то можно получить скидку 20% на спектакли театра.

Это автобиографическая постановка, в основе которой лежат стихотворения Владимира Маяковского, письма, его воспоминания, а также Лили Брик и ее сестры Эльзы. В этот день прозвучат «Левый марш», «Облако в штанах» и малознакомые стихи — отрывок про два поцелуя из автобиографической трагедии «Владимир Маяковский».

Главные роли в спектакле играют Андрей Школдыченко и Янина Студилина. Режиссером выступил Александр Рыхлов.

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Янина СтудилинаАлександр Рыхлов
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