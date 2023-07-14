Спектакль «Маяковский» в честь 130-летия писателя покажут в Кремлевском дворце

Это автобиографическая постановка, в основе которой лежат стихотворения Владимира Маяковского, письма, его воспоминания, а также Лили Брик и ее сестры Эльзы. В этот день прозвучат «Левый марш», «Облако в штанах» и малознакомые стихи — отрывок про два поцелуя из автобиографической трагедии «Владимир Маяковский».