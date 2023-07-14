Эмилия Кларк в трейлере комедии «The Pod Generation»

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Сюжет рассказывает об искусственном интеллекте, который проник во все сферы жизни. Пара Рейчел и Элви хочет завести ребенка, и местный репродуктивный центр предлагает им услуги по совместной беременности с помощью искусственной матки.