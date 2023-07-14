Эмилия Кларк в трейлере комедии «The Pod Generation»

В сети появился трейлер комедии «The Pod Generation» («Поколение стручков»). Ее премьера состоялась еще 19 января на фестивале «Сандэнс», в мировой прокат лента выйдет 11 августа.
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Сюжет рассказывает об искусственном интеллекте, который проник во все сферы жизни. Пара Рейчел и Элви хочет завести ребенка, и местный репродуктивный центр предлагает им услуги по совместной беременности с помощью искусственной матки.
Главные роли в фильме исполнили Эмилия Кларк («Игра престолов») и Чиветель Эджофор («Игры разума»). Помимо них, в ленте снялись Розали Крейг («Моя семья и другие звери»), Винетта Робинсон («Черное зеркало»), Кэтрин Хантер («Орландо») и Жан-Марк Барр («Голубая бездна»). Режиссер — Софи Бартез («Госпожа Бовари»).