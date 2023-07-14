Вышел новый трейлер «Замкнутого круга» Стивена Содерберга

Max (единая платформа HBO Max и Discovery+) опубликовал новый трейлер мини-сериала «Замкнутый круг». Его премьера состоится 13 июля.
Проект рассказывает о расследовании неудачного похищения в Нью-Йорке, в результате чего проливается свет на старые тайны, связывающие жителей разных районов города.
Главные роли в сериале исполнили Клэр Дейнс и Зази Битз. Помимо них в сериале снимаются Джим Гаффиган, Си Си Эйч Паундер, Фалдут Шарма, Шейи Коул, Джералд Джонс, Сюзанна Савой, Итан Стоддард, Люсиан Зейнс и Деннис Куэйд.
Кресло режиссера занял Стивен Содерберг («Секс, ложь и видео»). Он не только снял фильм, но и выступил в качестве исполнительного продюсера.
Вместе с ним исполнительными продюсерами стали Кейси Сильвер («Идальго: Погоня в пустыне», «Команда 49: Огненная лестница») и Эд Соломон («Люди в черном», «Без лишних движений»). Соломон также написал сценарий.