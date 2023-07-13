Вышел трейлер фильма «Дикая река» с Лейтон Мистер и Адамом Броди

На ютуб-канале Universal опубликовали трейлер фильма «River Wild» («Дикая река»), в котором снялись Лейтон Мистер («Сплетница»), Адам Броди («Одинокие сердца») и Таран Киллэм («Американская история преступлений»).
Триллер Бена Катаи выйдет 1 августа. Он расскажет историю о выживании и недоверии. «Дикая река» станет переосмыслением одноименной картины 1994 года с Мерил Стрип и Кевином Бэконом.
Оригинал рассказал о семье, которая отправляется в путешествие в дикую природу и сталкивается с преследованием жестоких преступников. В центре нового фильма будут сестра и брат, а также их друг детства.
По сюжету герои отправятся в рафтинг-тур вместе с еще двумя туристами. Захватывающее приключение вскоре превращается в катастрофу, когда путешественники оказываются на мели среди бурных порогов.
Группа начнет борьбу за выживание, но поймет, что среди них есть кто‑то, кто хотел бы скрыть шокирующие тайны любой ценой. Героям придется противостоять своим глубочайшим страхам — страхам обмана и гибели в дикой природе.