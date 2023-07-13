В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах

Киевский городской совет запретил включать или исполнять в публичных местах песни на русском языке. Об этом сообщило РИА «Новости».
Администрация украинской столицы заявила, что «наложила мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта». Также в Киеве не разрешают продавать книги на русском языке и изделия художественных промыслов.
В городе запрещена, помимо прочего, демонстрация аудиовизуальных произведений, театральных и цирковых представлений. Невозможны в данный момент и концерты на русском языке, а также предоставление каких‑либо услуг.
В городском совете отметили, что «необходимо защитить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора, пытающегося разрушить украинскую национальную идентичность».
В связи с этим власти Киева распространили «мораторий» в том числе на «объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению».