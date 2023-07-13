В жюри Венецианского кинофестиваля войдут Джейн Кэмпион и Мартин Макдона

Ирландец Макдона же после победы на «Оскаре» с короткометражкой «Шестизарядный» снял четыре громких полнометражных картины: «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина».