В жюри Венецианского кинофестиваля войдут Джейн Кэмпион и Мартин Макдона

Дирекция Венецианского кинофестиваля объявила состав жюри основного конкурса 2023 года. Их имена опубликовали на сайте киносмотра.
Председателем жюри юбилейного 80-го фестиваля станет лауреат «Оскара» Дэмьен Шазелл, известный по картинам «Ла-Ла Ленд» и «Вавилон». Вместе с ним конкурсные работы будут судить режиссеры Джейн Кэмпион и Мартин Макдона.
Новозеландка Кэмпион дважды в своей карьере получала «Оскар» — за сценарий фильма «Пианино» и режиссуру ленты «Власть пса». Она также работала над сериалом «Вершина озера». Она — первая женщина, получившая Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.
Ирландец Макдона же после победы на «Оскаре» с короткометражкой «Шестизарядный» снял четыре громких полнометражных картины: «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина».
Кроме этих кинематографистов, в жюри Венецианского смотра попали француженка Миа Хансен-Лев, итальянка Габриела Майнетти, аргентинец Сантьяго Митре, американка Лора Пойтрас, палестинец Салех Бакри и тайваньская актриса Шу Ци.
80-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября. Помимо основного конкурса, в нем будут конкурсные секции «Горизонты» и «Лев будущего». Судьбу призов в этих категориях решит другой состав жюри.
Фильмы «Горизонтов» оценят Джонас Карпиньяно, Каутер Бен Хания, Халиль Джозеф, Жан-Поль Саломе, Триша Таттл, а лучшую ленту дебютантов выберут Элис Диоп, Фаузи Бенсаиди, Лаура Ситарелла, Андреа Де Сика и Хлоя Домон.