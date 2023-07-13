Стали известны финалистки Уимблдона. Ими станут Унс Джабир и Маркета Вондроушова

Стали известны участницы финального матча женской части Уимблдонского турнира. Ими станут тунисская спортсменка Унс Джабир и чешская теннисистка Маркета Вондроушова, сообщил «Интерфакс».
Джабир в полуфинале обыграла противницу из Беларуси Арину Соболенко. Встреча закончилась с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Вондроушова, в свою очередь, победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3.
Решающий матч Уимблдона пройдет в субботу, 15 июля. Для Вондроушовой это будет первый финал Уимблдонского турнира в карьере. Ранее чешка выходила в финал другого турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции 2019.
Джабир же играла в двух финальных матчах турниров Большого шлема. В 2022 году тунисская теннисистка выступала в финале Уимблдона, а также в финале Открытого чемпионата США.
В данный момент Джабир числится шестой ракеткой мира, согласно рейтингу WTA. Вондроушова находится на 42-й строчке рейтинга.