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Стали известны финалистки Уимблдона. Ими станут Унс Джабир и Маркета Вондроушова

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Стали известны участницы финального матча женской части Уимблдонского турнира. Ими станут тунисская спортсменка Унс Джабир и чешская теннисистка Маркета Вондроушова, сообщил «Интерфакс».

Джабир в полуфинале обыграла противницу из Беларуси Арину Соболенко. Встреча закончилась с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Вондроушова, в свою очередь, победила украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3.

Решающий матч Уимблдона пройдет в субботу, 15 июля. Для Вондроушовой это будет первый финал Уимблдонского турнира в карьере. Ранее чешка выходила в финал другого турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции 2019.

Джабир же играла в двух финальных матчах турниров Большого шлема. В 2022 году тунисская теннисистка выступала в финале Уимблдона, а также в финале Открытого чемпионата США.

В данный момент Джабир числится шестой ракеткой мира, согласно рейтингу WTA. Вондроушова находится на 42-й строчке рейтинга.

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Арина СоболенкоЭлина Свитолина
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