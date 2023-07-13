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В Москве при получении крупной взятки задержали замминистра цифрового развития

Семён Гудошников
Сегодня в 20:41

В Москве следователи задержали заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина по подозрению в коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную представительницу СК Светлану Петренко.

По словам председателя думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, Паршина задержали накануне «с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов».

Хинштейн говорит, что, по предварительной версии, эти деньги предназначались за помощь в выделении грантов.

«Коммерсант» пишет, что заместителю министра инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы со штрафом до семикратной суммы взятки).

Следствие просит у суда назначить Паршину в качестве меры пресечения арест. В пресс-службе Минцифры сказали РБК, что ведомство оказывает помощь силовикам.

Максим Паршин занимает пост замминистра с 2018 года. Он руководил тремя федеральными проектами — «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Паршин также отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета и деятельность подведомственных организаций.

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