В Москве при получении крупной взятки задержали замминистра цифрового развития

Максим Паршин занимает пост замминистра с 2018 года. Он руководил тремя федеральными проектами — «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Паршин также отвечал за формирование и исполнение федерального бюджета и деятельность подведомственных организаций.