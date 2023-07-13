В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошел театральный фестиваль «Толстой»

«Идея пригласить Большой театр в Ясную Поляну, конечно, была дерзкой и немного авантюрной, но все удалось и удалось настолько, что зрители очень просят чтобы на фестиваль в Ясную Поляну каждый год приезжал балет», — рассказала руководитель фестиваля Екатерина Толстая.