В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошел театральный фестиваль «Толстой»

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 7 по 9 июля прошел театральный фестиваль «Толстой». В этот раз он был посвящен роману «Анна Каренина», сообщили «Афише Daily» организаторы.
На открытии фестиваля Большой театр впервые показал на открытом воздухе балет Джона Ноймаера по произведению. Также в «Ясной Поляне» состоялись спектакли-променады, лекции, мастер-классы и кинопоказы.
«Идея пригласить Большой театр в Ясную Поляну, конечно, была дерзкой и немного авантюрной, но все удалось и удалось настолько, что зрители очень просят чтобы на фестиваль в Ясную Поляну каждый год приезжал балет», — рассказала руководитель фестиваля Екатерина Толстая.
Музей-усадьбу и площадки «Толстого» посетили за три дня более 9 тыс. человек. На мероприятия фестиваля были распроданы все билеты, в том числе — на спектакль Михаила Плутахина «Горькая редька», постановку Алины Насибуллиной «Муравейное братство» и шоу «Мара» Альбины Вахитовой.
Программным директором фестиваля выступил помощник худрука МХТ имени Чехова Павел Руднев. Мероприятие организовали по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Минкульта РФ. Генеральным партнером «Толстого» стал «Сбер».
«Наш фестиваль развивается и растет. Каждый следующий масштабнее и разнообразнее предыдущего. Расширяется круг участников, появляются новые формы и жанры, вовлекаются в фестивальную орбиту и новые партнеры», — прокомментировал советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.
В рамках кинопрограммы показали фильмы «Любовь» Эдмунду Гулдинга с Гретой Гарбо, «Анна Каренина» Жюльена Дювивье с Вивьен Ли, «Женщина, которая ушла» Лава Диаса, «Спаси и сохрани» Александра Сокурова и другие.