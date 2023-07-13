Дельфин, «Заточка», GONE.Fludd: в Москве и Петербурге пройдут концерты серии Red Summer

В лайнапе — более 20 артистов и коллективов. В Петербурге 26 июля, например, можно будет послушать дуэт «Заточка», который «помещает локальные сюжеты в американский сеттинг из кантри, блюза, ковбоев и вестернов». Билеты на концерт продаются на «Афише».