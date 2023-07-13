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Дельфин, «Заточка», GONE.Fludd: в Москве и Петербурге пройдут концерты серии Red Summer

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

В Москве и Петербурге пройдут концерты ежегодной серии Red Summer. В этот раз они состоятся в арт-пространстве «Красный Октябрь», клубе VK Gipsy и во «Дворе Гостинки», сообщили «Афише Daily» организаторы.

В лайнапе — более 20 артистов и коллективов. В Петербурге 26 июля, например, можно будет послушать дуэт «Заточка», который «помещает локальные сюжеты в американский сеттинг из кантри, блюза, ковбоев и вестернов». Билеты на концерт продаются на «Афише».

А московских зрителей в июле готовы порадовать рэпер GONE.Fludd, резидент лейбла Black Star Мот, Дельфин и хеви-метал-бенд «Эпидемия». Их выступления пройдут 19, 21, 22 и 28 июля соответственно.

В августе программа Red Summer не закончится. В VK Gipsy 11 августа выступит блогер и рейв-рэпер СМН, а 12 августа там же отыграет концерт Playingtheangel. Билеты на шоу ищите здесь и здесь.

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