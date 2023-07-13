Арабского тиктокера арестовали из‑за видео, в котором он раздавал деньги в автосалоне

Популярного тиктокера Хамдана аль-Ринда, известного в соцсети как CarExpert, арестовали в Дубае из‑за видео, где он раздает деньги в автосалоне. Об этом сообщает Associated Press.
В ролике, который привлек властей ОАЭ, аль-Ринд раздает сбитым с толку сотрудникам салона пачки денег из тележки и предлагает купить самый дорогой автомобиль — Ferrari SF90 за 600 тыс. долларов. Видео собрало миллионы просмотров, пока не пропало из‑за ареста.
Прокуратура обвиняет аль-Ринда в «злоупотреблении интернетом» путем публикации «пропаганды, которая будоражит общественное мнение и наносит ущерб общественным интересам». По ее мнению, ролик «пропагандирует неправильный и оскорбительный образ граждан Эмиратов и высмеивает их».
«Он вошел и хотел снять видео, я согласился. Некоторые люди посчитали, что это оскорбительно, а некоторые — что это смешно, у каждого свое мнение. Я думал, что он знает законы», — заявил владелец автосалона Ахмед Мансур.
Неясно, когда именно аль-Ринд был арестован и какие санкции ему грозят. На аккаунт тиктокера подписано 2,6 млн пользователей. По информации издания WAM, на которое ссылается AP, у блогера гражданство одной из азиатских стран.