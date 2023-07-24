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В «Ленкоме» показывают драму «Маяковский». Музыку и стихи к ней написали Баста и Gazgolder

Семён Гудошников
Сегодня в 17:44

В театре «Ленком Марка Захарова» прошли премьерные показы музыкальной драмы «Маяковский». Подробностями и фотографиями с «Афишей Daily» поделились представители площадки.

Спектакль, посвященный 130-летию поэта, был написан Василием Вакуленко (Бастой) и его командой Gazgolder вместе с драматургом Никой Симоновой. На сцене «Ленкома» его поставил главный режиссер театра Алексей Франдетти.

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«Василий, его музыка и стихи абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Это музыкальный временной мост, который он построил. И если уж делать музыкальный спектакль по — и про — Маяковскому, то лучшего автора, чем Василий, не найти», — отметил Франдетти.

Сюжет рассказывает о любовном треугольнике Маяковского и Лили и Осипа Бриков, который приводит к трагической развязке. Создатели обещают показать исступленность и трагическую страсть поэта, его эгоистическое предательство возлюбленной и далекие голоса эпохи.

Музыкальная драма «Маяковский» открыла 97-й сезон «Ленкома Марка Захарова». Посмотреть расписание на сентябрь и купить билеты можно на «Афише».

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БастаАлексей ФрандеттиОсип Брик
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