В «Ленкоме» показывают драму «Маяковский». Музыку и стихи к ней написали Баста и Gazgolder

В театре «Ленком Марка Захарова» прошли премьерные показы музыкальной драмы «Маяковский». Подробностями и фотографиями с «Афишей Daily» поделились представители площадки.
Спектакль, посвященный 130-летию поэта, был написан Василием Вакуленко (Бастой) и его командой Gazgolder вместе с драматургом Никой Симоновой. На сцене «Ленкома» его поставил главный режиссер театра Алексей Франдетти.
«Василий, его музыка и стихи абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Это музыкальный временной мост, который он построил. И если уж делать музыкальный спектакль по — и про — Маяковскому, то лучшего автора, чем Василий, не найти», — отметил Франдетти.
Сюжет рассказывает о любовном треугольнике Маяковского и Лили и Осипа Бриков, который приводит к трагической развязке. Создатели обещают показать исступленность и трагическую страсть поэта, его эгоистическое предательство возлюбленной и далекие голоса эпохи.
Музыкальная драма «Маяковский» открыла 97-й сезон «Ленкома Марка Захарова». Посмотреть расписание на сентябрь и купить билеты можно на «Афише».