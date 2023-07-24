В «Ленкоме» показывают драму «Маяковский». Музыку и стихи к ней написали Баста и Gazgolder

«Василий, его музыка и стихи абсолютно созвучны фигуре Маяковского. Это музыкальный временной мост, который он построил. И если уж делать музыкальный спектакль по — и про — Маяковскому, то лучшего автора, чем Василий, не найти», — отметил Франдетти.